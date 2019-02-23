تظاهر آلاف من محتجي "السترات الصفراء" في العاصمة باريس وخارجها، اليوم السبت، للأسبوع الـ 15 على التوالي من أجل تأكيد عدم انحسار تحركهم الاحتجاجي ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.