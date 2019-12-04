استهداف رتل للجيش التركي بسيارة مفخخة غربي مدينة جرابلس بريف حلب وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى
آخر تحديث GMT01:33:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

استهداف رتل للجيش التركي بسيارة مفخخة غربي مدينة جرابلس بريف حلب وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

العرب اليوم -

العرب اليوم - استهداف رتل للجيش التركي بسيارة مفخخة غربي مدينة جرابلس بريف حلب وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

الجيش التركي
دمشق ـ العرب اليوم

استهداف رتل للجيش التركي بسيارة مفخخة غربي مدينة جرابلس بريف حلب وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

استهداف رتل للجيش التركي بسيارة مفخخة غربي مدينة جرابلس بريف حلب وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى استهداف رتل للجيش التركي بسيارة مفخخة غربي مدينة جرابلس بريف حلب وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى



أخبار ذات صلة

GMT 14:42 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الاتحاد الأوروبي يطالب طرابلس وأنقرة بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم بينهما فورا
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يطالب طرابلس وأنقرة بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم بينهما فورا

GMT 12:56 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
العرب اليوم - قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

GMT 09:59 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

قنبلة يدوية توقع إصابات في صفوف الأمن العراقي
العرب اليوم - قنبلة يدوية توقع إصابات في صفوف الأمن العراقي

GMT 09:40 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

10 رسائل من السيسي إلى المصريين
العرب اليوم - 10 رسائل من السيسي إلى المصريين

GMT 00:38 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي تصادق على التقرير الخاص بعزل ترامب
العرب اليوم - لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي تصادق على التقرير الخاص بعزل ترامب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بكلاتش أسود وحذاء ستيليتو بنقشة الأفعى من مجموعة مانولو بلاهنيك

الملكة ليتيزيا ترفع التحدي عاليًا بإطلالتها الأخيرة في قمة المناخ

مدريد - لينا العاصي

رفعت الملكة ليتيزيا التحدي عالياً في ما يتعلّق بإطلالات موسم الشتاء، بعد إطلالتها الأخيرة في قمة المناخ التي عقدت في مدريد. الملكة ليتيزيا بدت أنيقة بمعطف أسود من دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera بقصة أزرار اللؤلؤ المزدوجة والياقة العالية. وأكملت الإطلالة بكلاتش أسود من تصميم Bottega Veneta وحذاء ستيليتو بنقشة الأفعى من مجموعة مانولو بلاهنيك Manolo Blahnik. كما زيّنت اللوك بأقراط ماسية ناعمة. وفي وقت لاحق من النهار، إنضمت الملكة ليتيزيا لزوجها الأمير فيليبي لحضور حفل جوائز ABC International Journalism Awards، حيث كشفت عن باقي الإطلالة التي أخفتها من خلال المعطف. فقد خطفت ليتيزيا الأنظار بفستان ميدي أسود من ماركة هيوغو بوس، تميّز بالشراريب الطويلة المتدلية من الياقة والكتفين. وفي المناسبتين، تألقت الملكة ليتيزيا بتسريحة شعرها المالس، وبمكياج سموكي ناع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:47 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز صيحات البليزر بأسبوع الموضة في نيويورك
العرب اليوم - أبرز صيحات البليزر بأسبوع الموضة في نيويورك

GMT 04:21 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

أبرز 10 أماكن ترفيهية في هامبورغ المانيا قبل زيارتها
العرب اليوم - أبرز 10 أماكن ترفيهية في هامبورغ المانيا قبل زيارتها

GMT 00:57 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على الأخطاء الشائعة في تصميمات المطابخ
العرب اليوم - تعرفي على الأخطاء الشائعة في تصميمات المطابخ

GMT 08:31 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

حكم أميركي بالسجن 40 عامًا على "بن لادن" لبنان لعمله لصالح "حزب الله"
العرب اليوم - حكم أميركي بالسجن 40 عامًا على "بن لادن" لبنان لعمله لصالح "حزب الله"

GMT 01:25 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

قناة "تن" تعلن وقف بثها رسميًا نهاية العام الجاري إثر أزمة مالية
العرب اليوم - قناة "تن" تعلن وقف بثها رسميًا نهاية العام الجاري إثر أزمة مالية

GMT 03:24 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

بيلا حديد تعترف بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط
العرب اليوم - بيلا حديد تعترف بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط

GMT 02:43 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

تطبيقات مهمة في السفر للتغلّب على المشاكل المحتملة
العرب اليوم - تطبيقات مهمة في السفر للتغلّب على المشاكل المحتملة

GMT 01:01 2019 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

نصائح وخطوات تساعدك على ترتيب المستودع في بيتك
العرب اليوم - نصائح وخطوات تساعدك على ترتيب المستودع في بيتك

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:23 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

شهادة تخرُّج طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة
العرب اليوم - شهادة تخرُّج طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة

GMT 15:52 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

تصريح صادم لـ"هنا الزاهد" بعد زواجها من أحمد فهمي
العرب اليوم - تصريح صادم لـ"هنا الزاهد" بعد زواجها من أحمد فهمي

GMT 09:04 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

وفاة محمد فؤاد تتصدر "غوغل" رغم خروجه من المستشفى
العرب اليوم - وفاة محمد فؤاد تتصدر "غوغل" رغم خروجه من المستشفى

GMT 15:20 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

انهيار محمود الليثى فى جنازة شعبان عبد الرحيم
العرب اليوم - انهيار محمود الليثى فى جنازة شعبان عبد الرحيم

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 20:35 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

الموت يخطف الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن
العرب اليوم - الموت يخطف الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 15:25 2019 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

هواوي تنشر أول فيديو دعائي لـ matepad pro
العرب اليوم - هواوي تنشر أول فيديو دعائي لـ matepad pro

GMT 13:19 2018 الإثنين ,02 تموز / يوليو

والد الطفل السعودي المنتحر بسبب "الحوت الأزرق" يروي تفاصيل القصة
العرب اليوم - والد الطفل السعودي المنتحر بسبب "الحوت الأزرق" يروي تفاصيل القصة

GMT 16:02 2019 الأربعاء ,17 إبريل / نيسان

اختتام منافسات بطولة نهائي قطر للجمباز الفني بنجاح
العرب اليوم - اختتام منافسات بطولة نهائي قطر للجمباز الفني بنجاح

GMT 00:30 2018 الخميس ,05 تموز / يوليو

ميزة خارقة بمتصفح كروم 67 الجديد
العرب اليوم - ميزة خارقة بمتصفح كروم 67 الجديد

GMT 14:44 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

كمال الشناوي
العرب اليوم - كمال الشناوي

GMT 09:35 2017 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

ملتقى بغداد السنوي الثاني لشركات السفر والسياحة
العرب اليوم - ملتقى بغداد السنوي الثاني لشركات السفر والسياحة

GMT 13:16 2018 السبت ,03 شباط / فبراير

الستيك المشوي بالخضار وصلصة الزبدة بالبقدونس
العرب اليوم - الستيك المشوي بالخضار وصلصة الزبدة بالبقدونس

GMT 09:25 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

طريقة صنع عطر المسك والعفران بطريقة بسيطة
العرب اليوم - طريقة صنع عطر المسك والعفران بطريقة بسيطة

GMT 10:05 2019 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر

مجموعة مِن أفضل شواطئ الغردقة للعائلات لزيارتها في 2019
العرب اليوم - مجموعة مِن أفضل شواطئ الغردقة للعائلات لزيارتها في 2019

GMT 03:13 2019 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

دور الأزياء العالمية تعتمد "طبعة جلد النمر " في الملابس الرجالية
العرب اليوم - دور الأزياء العالمية تعتمد "طبعة جلد النمر " في الملابس الرجالية

GMT 20:39 2018 الأربعاء ,31 تشرين الأول / أكتوبر

رواية "كل نفس" لنيكولاس سباركس تتصدر أعلى المبيعات
العرب اليوم - رواية "كل نفس" لنيكولاس سباركس تتصدر أعلى المبيعات
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab