مسؤولون أميركيون يؤكدون أن مبنى الكونغرس أصبح آمنا الآن

أكد مسؤولون أميركيون أن مبنى الكونغرس أصبح آمنا الآن، وذلك عقب اقتحام المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس.