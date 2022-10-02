أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا ثلاث هجمات بالقذائف على منطقة خفض التصعيد بإدلب، أسفرت عن مقتل جندي سوري. وقال: "سجلت الساعات الأربع والعشرون الماضية، ثلاث هجمات باستخدام قذائف (AGS-17) بمنطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، حيث تم إطلاق قذيفتين في محافظة حلب وأخرى في محافظة حماة". وأشار إيغوروف، الى أن الاستهداف في محافظة حلب، أسفر عن مقتل جندي سوري.