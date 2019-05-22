استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية لدواع صحية
آخر تحديث GMT23:41:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية "لدواع صحية"

العرب اليوم -

العرب اليوم - استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية "لدواع صحية"

الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، أن مبعوثها إلى الصحراء المغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر (76 عاما) استقال من منصبه “لدواع صحية”.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن “الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يأسف بشدة لهذه الاستقالة لكنه قال إنه يتفهمها تماما وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث” الأممي الذي تسلم مهامه في يونيو/حزيران 2017

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية لدواع صحية استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية لدواع صحية



أخبار ذات صلة

GMT 19:08 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

الكونغرس الأميركي يدعو إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا
العرب اليوم - الكونغرس الأميركي يدعو إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا

GMT 18:29 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

وزير الخارجية الأميركي يرجِّح أن تكون إيران وراء الاعتداءات في الخليج
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يرجِّح أن تكون إيران وراء الاعتداءات في الخليج

GMT 16:02 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

"طيران" الإمارات تنفي سقوط طائرة في مدينة دبي
العرب اليوم - "طيران" الإمارات تنفي سقوط طائرة في مدينة دبي

GMT 13:49 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

قوات الأمن المصرية تعلن مقتل 16 "متطرفًا " في العريش
العرب اليوم - قوات الأمن المصرية تعلن مقتل 16 "متطرفًا " في العريش

GMT 13:39 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

اصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي برطعة جنوب جنين
العرب اليوم - اصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي برطعة جنوب جنين

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية لدواع صحية استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية لدواع صحية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خطفن الأنظار بإطلالتهما المُثيرة خلال الدورة الـ 72 للمهرجان

حسناوات فيلم "ذات مرة في هوليود" في "كان"

باريس - مارينا منصف

خطفت النجمة داكوتا فانينج والنجمة مارجوت روبى الأنظار بإطلالتهما على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي في دورته الـ 72 بمدينة كان الفرنسية. ويعرض مهرجان كان السينمائي الثلاثاء، فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والذي يضم مجموعة من نجوم الصف الأول فى السينما الأمريكية على رأسهم براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو. وتدور أحداث الفيلم في عام 1969 في مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:59 2019 الأربعاء ,22 أيار / مايو

الكشف عن أسرار فستان النجمة بينلوبي كروز بعد الظهور المتألق في مهرجان "كان"
العرب اليوم - الكشف عن أسرار فستان النجمة بينلوبي كروز بعد الظهور المتألق في مهرجان "كان"

GMT 02:29 2019 الأربعاء ,22 أيار / مايو

موقع يكشف عن الدول التي يمكنك السفر إليها من دون تأشيرة
العرب اليوم - موقع يكشف عن الدول التي يمكنك السفر إليها من دون تأشيرة

GMT 03:53 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

موديلات فوانيس رمضان لتزيّني بها منزلكِ طيلة الشهر
العرب اليوم - موديلات فوانيس رمضان لتزيّني بها منزلكِ طيلة الشهر

GMT 02:41 2019 الأربعاء ,22 أيار / مايو

الحكومة تُرتّب وساطة "عالية المستوى" بين واشنطن وطهران
العرب اليوم - الحكومة تُرتّب وساطة "عالية المستوى" بين واشنطن وطهران

GMT 23:22 2019 الأربعاء ,22 أيار / مايو

حرس مهرجان "كان" يمنع الصحافية كولديا إلير من الدخول لأغرب سبب
العرب اليوم - حرس مهرجان "كان" يمنع الصحافية كولديا إلير من الدخول لأغرب سبب

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:05 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

حالة من الذعر تنتاب اللبنانيين بسبب رسالة على الهواتف المحمولة
العرب اليوم - حالة من الذعر تنتاب اللبنانيين بسبب رسالة على الهواتف المحمولة

GMT 05:20 2015 السبت ,07 شباط / فبراير

قرية "لابريفاين" في سويسرا الأكثر خيالًا حول العالم
العرب اليوم - قرية "لابريفاين" في سويسرا الأكثر خيالًا حول العالم

GMT 18:57 2013 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

أسباب تفضيل الرّجال الزّواج من صغيرة السّن
العرب اليوم - أسباب تفضيل الرّجال الزّواج من صغيرة السّن

GMT 08:37 2014 الأربعاء ,03 أيلول / سبتمبر

هجرة الكثير من أهالي السودة إلى أبها بسبب عدم وجود روضة أطفال
العرب اليوم - هجرة الكثير من أهالي السودة إلى أبها بسبب عدم وجود روضة أطفال

GMT 14:07 2015 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

"السويت" طرق و نصائح في استخدامها لإزالة الشعر
العرب اليوم - "السويت" طرق و نصائح في استخدامها لإزالة الشعر

GMT 11:11 2017 الأحد ,02 تموز / يوليو

الدومينيكاني ماريانو دياز يودع فريق ريال مدريد
العرب اليوم - الدومينيكاني ماريانو دياز يودع فريق ريال مدريد

GMT 18:51 2016 الثلاثاء ,26 إبريل / نيسان

طارق صبري يصدم الجمهور بجسم رياضي وعدد كبير من الأوشام
العرب اليوم - طارق صبري يصدم الجمهور بجسم رياضي وعدد كبير من الأوشام

GMT 21:29 2017 الخميس ,02 شباط / فبراير

نادي الوحدة الليبي يعلن تعاقده مع اللاعب محمد الفزاني 
العرب اليوم - نادي الوحدة الليبي يعلن تعاقده مع اللاعب محمد الفزاني 

GMT 03:21 2017 الجمعة ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

وكالة الاستخبارات الأميركية تنشر فيديو مصورًا لحفل زفاف حمزة بن لادن في إيران
العرب اليوم - وكالة الاستخبارات الأميركية تنشر فيديو مصورًا لحفل زفاف حمزة بن لادن في إيران

GMT 17:13 2016 الجمعة ,10 حزيران / يونيو

منطقة مولاي إبراهيم تُعلن استعدادها لإستقبال عشاق الطبيعة والفارين من حرارة مراكش
العرب اليوم - منطقة مولاي إبراهيم تُعلن استعدادها لإستقبال عشاق الطبيعة والفارين من حرارة مراكش

GMT 07:48 2016 الأحد ,15 أيار / مايو

نجلاء محمود تؤكّد أن النحاس من أفضل الخامات في التصاميم
العرب اليوم - نجلاء محمود تؤكّد أن النحاس من أفضل الخامات في التصاميم

GMT 18:17 2013 الجمعة ,12 تموز / يوليو

أغلى وأرقى 10فنادق في باريس
العرب اليوم - أغلى وأرقى 10فنادق في باريس

GMT 08:50 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

"السياحة الحلال" تجذب اهتمام دول العالم بمعاييرها الإسلامية
العرب اليوم - "السياحة الحلال" تجذب اهتمام دول العالم بمعاييرها الإسلامية

GMT 20:29 2018 السبت ,07 تموز / يوليو

سيمونا هاليب تودع منافسات بطولة ويمبلدون للتنس
العرب اليوم - سيمونا هاليب تودع منافسات بطولة ويمبلدون للتنس

GMT 11:32 2017 الثلاثاء ,21 شباط / فبراير

الطائف تؤكد أن الفواكه المستوردة تسيطر على بسطات الهدا
العرب اليوم - الطائف تؤكد أن الفواكه المستوردة تسيطر على بسطات الهدا
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab