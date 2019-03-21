إيطاليا بصدد منح جنسيتها لصبي مصري تقديرا لـ بطولته
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إيطاليا بصدد منح جنسيتها لصبي مصري تقديرا لـ "بطولته"

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العرب اليوم - إيطاليا بصدد منح جنسيتها لصبي مصري تقديرا لـ "بطولته"

وزارة الخارجية الإيطالية
روما- العرب اليوم

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية أنها على استعداد للإسراع بمنح الجنسية الإيطالية للصبي المصري رامي شحاتة بعد أن أنقذت سرعة بديهته العشرات من زملائه أثناء محاولة اختطافهم.

وأبلغ رامي الشرطة بمحاولة السائق اختطاف حافلة كان على متنها 51 من الأطفال ومرافقيهم بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية أمس الأربعاء، مما سمح للشرطة بالتدخل وإنقاذهم في الوقت المناسب.

ودعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، زعيم حركة "الـ 5 نجوم" لويجي دي مايو إلى منح الصبي المصري الأصل البالغ 13 سنة من العمر، الجنسية الإيطالية، وأشاد بحسن تصرفه وشجاعته.

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إيطاليا بصدد منح جنسيتها لصبي مصري تقديرا لـ بطولته إيطاليا بصدد منح جنسيتها لصبي مصري تقديرا لـ بطولته



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