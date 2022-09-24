السيسي يودع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمطار القاهرة

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في ختام زيارة قصيرة له لمصر. وأجرى الجانبان مباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.