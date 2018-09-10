وليد عساف يعلن عن قرار بإضافة أبنية جديدة داخل الخان الأحمر شرق القدس المحتلة

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان وليد عساف عن قرار بإضافة أبنية جديدة داخل الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، تحدّياً لإجراءات الاحتلال وكتعبير عن رفض الفلسطينيين التخلي عن أراضيهم