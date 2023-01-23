السودان تعلن حالة الطوارئ في جنوب كردفان بعد أعمال عنف

أعلنت حكومة جنوب كردفان في السودان، اليوم الاثنين، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية بداية من اليوم ولمدة شهر، في أعقاب أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة 8 أشخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وجاء قرار حكومة الولاية بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين صباح اليوم: إثر أعمال عنف متكررة تشهدها الولاية.

وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا لمناقشة الاوضاع العامة برئاسة الوالي موسى جبر.

وقال جبر في تصريح صحفي، إن "حكومة الولاية ظلت تتابع وتعالج الاوضاع العامة التي تنشب من حين لآخر ولكن حادث اليوم مؤسف ومرير للغاية من ضعاف النفوس".

وأضاف "على لجنة الامن وضع التدابير وتسخير كافة امكانياتها لحسم الفوضى و المتفلتين، مشددا على جمع السلاح من أيدي المواطنين لتكون فقط للأجهزة النظامية.

وتابع جبر بالقول إن إعلان الطوارئ مصحوب بمحاكم الطوارئ بالتنسيق مع الجهاز القضائي، مبديا ثقته في إنسان ومواطن الولاية، مؤكدا أن لجنة أمن الولاية وضعت تدابيرها وسياساتها عقب هذا الحادث وستظهر نتائجه خلال اليومين القادمين.