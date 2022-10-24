مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة و15 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس

قتل فلسطينيان اثنان وأصيب 15 آخرون على الأقل، فجر الثلاثاء، بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس. وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، "إن الطواقم الطبية تعاملت مع شهيدين و14 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان". وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس. وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء.

وأفادت بأن ذلك أعقبه اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين والقوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة. وقالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ مضادة للدبابات على مباني فيها نشطاء من مجموعة "عرين الأسود". وتداول نشطاء في فلسطين مقاطع فيديو وثقت دعوات من مآذن المساجد في نابلس تدعو للتصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية.