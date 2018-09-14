مقتل 20 من “سورية الديموقراطية” في كمين لداعش بدير الزور

قتل ما لا يقل عن 20 من مقاتلي “قوات سوريا الديموقراطية”، تحالف كردي عربي تدعمه واشنطن، في كمين ، لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، كما ذكرت المرصد السوري لحقوق الإنسان.