تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 30072022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /30.07.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /30.07.2022/

العملية العسكرية الروسية
موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

    مقتل 8 أشخاص في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني في الـ24 ساعة الماضية
    الدفاع الروسية تنشر أسماء القتلى والجرحى بين الأسرى الأوكرانيين جراء هجوم يلينوفكا
    الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين
    فولودين يسمي المسؤولين عن قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين

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تداعيات وأصداء العملية الروسية

    عقيد أمريكي يتوقع استقالة شولتس وحكومته بحلول نهاية هذا العام
    صحيفة أمريكية: بلينكن يقاوم الدعوة إلى إعلان روسيا "راعية للإرهاب"
    موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصا من نيوزيلندا بينهم قادة بالقوات المسلحة
    "الغارديان": العقوبات جعلت بوتين أقوى من أي وقت مضى
    نسبة تأييد بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه
    الكشف عن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة منذ مارس
    بعد تجاوز التضخم 6%.. مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على مشروع قانون "الطوارئ"
    صحيفة تتحدث عن انقسام أوروبا بسبب روسيا
    "غازبروم" توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا
    صحيفة "بوليتيكو" تكشف سبب "غضب" عمدة مدينة دنيبر على زيلينسكي
    وسائل إعلام: أوكرانيا لا تسمح لوزيرة الخارجية البلجيكية بدخول أراضيها
    "فاينانشيال تايمز": وحدة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا تصطدم بمشكلة خطيرة
    واشنطن: بوتين سيمضي قدما بالحرب في أوكرانيا

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 30072022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 30072022



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