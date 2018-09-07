محتجون يقتحمون القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة العراقية

قالت مصادر أمنية محلية إن محتجين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة النفطية في جنوب العراق . وتقع القنصلية في حي البراضعية الراقي في جنوب…

قالت مصادر أمنية محلية إن محتجين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة النفطية في جنوب العراق اليوم الجمعة.

وتقع القنصلية في حي البراضعية الراقي في جنوب شرق مركز المدينة.

واستهدف المحتجون مكاتب المحافظة ومبنى الإدارة المحلية والأحزاب السياسية منذ أن اشتدت الاحتجاجات يوم الاثنين.