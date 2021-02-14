الشرطة السودانية تعتقل رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى

اعتقلت الشرطة السودانية، رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، بناء على أمر توقيف صادر من النيابة العامة، ضمن حملة طالت قادة النظام السابق. وتنفذ السُّلطات العدلية في العاصمة الخرطوم والولايات حملة توقيف لقادة في نظام البشير، بعد تقييد إجراءات قانونية بحقهم في النيابة العامة، بناء على أوامر لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تقول إنها تمتلك معلومات تثبت تورطهم في أعمال النهب والتخريب التي طالت ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الفائت.