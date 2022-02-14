الشرطة السودانية تُعلن مقتل متظاهر وإصابة 102 عسكري خلال الاحتجاجات

أعلنت الشرطة السودانية، مقتل متظاهر وإصابة 102 من منسوبيها خلال الإاتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم الإثنين وقالت الشرطة السودانية في بيان صحفي إن "محلية أمدرمان شهدت أحداثا مؤسفة بالتعدي على المباني والمؤسسات الاستراتيجية الهامة، وقام المتظاهرون بتهشيم الواجهة الأمامية لمبنى البرلمان وإضرام النيران بالقرب من محطة الوقود الملحقة بالمبنى والحاق الضرر بعدد من المركبات والمسجد" وأضاف البيان "امتدت أيادي الدمار والخراب إلى وزارة الشباب والرياضة بتهشيم زجاج الاستقبال، ونهب ممتلكات خاصة بأفراد التأمين ودراجة نارية، ومحاولة كسر مخزن ملحق بالوزارة إضافة الى تهشيم عدد من زجاج المركبات" وتابع: "بالرغم من ذلك تعاملت الشرطة بالقوة القانونية المعقولة، كما أصيب 102 من أفراد الشرطة بإصابات بالغة وأخر بطلق ناري في قدمه، واستشهد أحد المتظاهرين له الرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين".