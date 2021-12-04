السعودية للصناعات العسكرية توقع عقدا مع إيرباص بمجال الخدمات والصيانة في الطيران العسكري
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السعودية للصناعات العسكرية توقع عقدا مع إيرباص بمجال الخدمات والصيانة في الطيران العسكري

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العرب اليوم - السعودية للصناعات العسكرية توقع عقدا مع إيرباص بمجال الخدمات والصيانة في الطيران العسكري

السعودية للصناعات العسكرية توقع عقدا مع إيرباص بمجال الخدمات والصيانة في الطيران العسكري
الرياض ـ العرب اليوم

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "إيرباص" في قطاع الطيران العسكري. وأشارت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها اليوم السبت، مع إيرباص ستكون في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري، وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.

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السعودية للصناعات العسكرية توقع عقدا مع إيرباص بمجال الخدمات والصيانة في الطيران العسكري السعودية للصناعات العسكرية توقع عقدا مع إيرباص بمجال الخدمات والصيانة في الطيران العسكري



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