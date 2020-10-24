الأمم المتحدة تعلن أن معاهدة حظر الأسلحة النووية جاهزة للتنفيذ بعد مصادقة 50 دولة عليها

أعلنت الأمم المتحدة أن معاهدة حظر الأسلحة النووية أصبحت جاهزة لدخول حيز التنفيذ بعد مصادقة 50 دولة عليها.

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