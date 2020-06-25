ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن العراقية نفذت، ليلة الجمعة، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 3 من قيادييها.ونقل مراسل "RT" في العراق أن هناك أنباء تحدثت عن قيام قوة أمريكية مكونة من 40 آلية فضلا عن وحدات من قوة مكافحة الإرهاب العراقية بتطويق مقر الدعم اللوجستي التابع للواء 45 لـ"كتائب حزب الله" في منطقة البوعيثة جنوب شرق بغداد.بدورها، ذكر مسؤولان حكوميان عراقيان لوكالة "رويترز" أن قوات صادرت جراء العملية صواريخ واعتقلت 3 من قادة "كتائب حزب الله"، الذي تدعمه إيران وتتهمه الولايات المتحدة بشن هجمات صاروخية على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.