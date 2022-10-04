أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تصادق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى يتم الوفاء بالوعود" التي قطعتها الدولتان. وقال أردوغان أمام البرلمان التركي "طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي". وأضاف الرئيس الذي يهدد منذ مايو بعرقلة انضمام الدولتين إلى "الناتو" أن بلاده تتابع عن كثب "ما إذا كان سيتم الوفاء بالوعود التي قطعتها السويد وفنلندا أو لا، وبالتأكيد فإن القرار النهائي يعود إلى برلماننا الكبير".

وشدد أردوغان على أهمية "المعركة ضد الإرهاب"، في إشارة إلى اتهامه للبلدين بحماية مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" اللذين تصنفهما أنقرة إرهابيين. يذكر أن 28 دولة من أعضاء الحلف، من أصل ثلاثين، صادقت على انضمام السويد وفنلندا. ويبقى أن توافق المجر وتركيا على ذلك وتحيل هذه الموافقة على برلماني البلدين. وكانت السويد أعلنت أنها عاودت السماح بتصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، فيما اعتبر تنازلا لافتا حيال تركيا لضمان موافقتها على انضمامها إلى الأطلسي، إذ كانت تلك القيود ضمن الشروط التي حددتها أنقرة.