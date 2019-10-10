القروي في أول ظهور بعد الخروج من السجن: لن ندخل في حكومة بقيادة حركة النهضة

أكد المرشح الرئاسي المفرج عنه رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، أنه لن يتحالف مع حزب "حركة النهضة" ذات التوجهات الإسلامية، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القروي في أول ظهور تلفزيوني له على قناة "الحوار التونسي"، مساء اليوم الخميس: "لن ندخل في حكومة تقودها النهضة، سمعنا هؤلاء الناس طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات".

وأضاف القروي "كنت شاهدا على العلاقة بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، فبعد وفاة السبسي قال الغنوشي لقد نافقناهم لكي نتخطاهم، ثم نتحالف مع من بعدهم".

وتابع "برنامجنا ليس برنامج "النهضة"، متسائلا "ماذا فعلت الحكومات المتتالية لحركة النهضة في الثماني السنوات الماضية".

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