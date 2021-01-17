الأمن التونسي يتصدي لمحاولات نهب مراكز تجارية فى ولاية منوبة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك كر و فر في سليانة بين الأمن ومحتجين في تونس يستخدمون المولوتوف، موضحة أن الأمن يتصدى لمحاولات نهب مراكز تجارية في ولاية منوبة.وأضافت قناة العربية، أن الأمن التونسى يمنع محتجين من الوصول إلى منشآت حكومية في تونس العاصمة.وأشارت القناة، إلى أن هناك مناوشات بين الأمن ومحتجين في مدينة الكاف.

وعمت حالة من الفوضى الشارع التونسى، مع اندلاع مظاهرات عنيفة في الشوارع، تخللها اعتداء على الأملاك العامة التونسية، خاصة في ظل حظر التجول الذى تشهده تونس الآن، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس السبت، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، اعتقال 242 شخصا أغلبهم من القصر، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول، موضحة أن القوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية، ولافتة في ذات الوقت إلى أن عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون.