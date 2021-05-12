الهلال الاحمر الفلسطيني يعلن عن 51 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل من بينهم 21 اصابات بالرصاص الحي و 20 إصابة بالغاز و 9 إصابات بالمطاط وإصابة اعتداء بالضرب