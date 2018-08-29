منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الانتحاري غربي العراق



أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية بقضاء القائم غرب العراق، اليوم ، وخلف عدداً من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ودعا العثيمين إلى التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره، مؤكداً التزام المنظمة بمواصلة التنسيق مع العراق لعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية اتساقا مع قرارات المنظمة ذات الصِّلة وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.