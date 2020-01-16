الطيران الإسرائيلي يغير على بنية تحتية تابعة لحماس

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرة مروحية قصفت نفقا في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وأشار إلى أن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس والتي تستخدم لأعمال "تحت الأرض" في شمال قطاع غزة.

وجاءت الغارة ردًا على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.