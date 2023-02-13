الاحتلال الإسرائيلي يُصيب شابًا فلسطينيًا عقب إطلاق النار على سيارته في مخيم شعفاط

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الإثنين، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على مركبته، في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس.

وداهمت قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ومركباتهم، ما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 35 عاما في بطنه، نقل إثرها للمستشفى، وقد وصفت إصابته ما بين متوسطة إلى خطيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت الطفل محمد باسل زلباني (13 عاما) بالرصاص، في وقت سابق من مساء اليوم، عند حاجز مخيم شعفاط، واعتقلته، وفي وقت لاحق اقتحمت المخيم وداهمت منزل عائلته واعتقلت والديه وشقيقه، بزعم تنفيذ ابنهم عملية طعن، كما أغلقت الحاجز أمام المواطنين ومركباتهم، ومنعتهم من الدخول إلى المخيم أو الخروج منه.