حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "دولا مثل روسيا" من التدخل في الانتخابات البرلمانية الكندية، والتي سيتم إجراؤها هذا الخريف، وجاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية" فرانس برس" اليوم السبت.

وقال ترودو: "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية، زيادة حدة التدخل أو تأثير اللاعبين الأجانب على العمليات الديمقراطية".