احتجاز شاب يشتبه به في تنفيذ عملية الطعن في مانشستر البريطانية

أعلنت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما يشتبه به في طعن ثلاثة أشخاص في محطة قطارات فيكتوريا بمدينة مانشستر محتجز بموجب قانون الصحة النفسية وذلك رغم استمرار التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب.



وأضافت الشرطة في بيان "لا يزال تحقيق شرطة مكافحة الإرهاب مستمرا. لا يوجد ما يشير إلى ضلوع أشخاص آخرين في هذا الهجوم لكن التأكد من هذا يظل أولوية رئيسية للتحقيق".