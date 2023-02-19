إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان الى إسرائيل

كشف المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، أنّ “قوات جيش الدفاع رصدت الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي”.

واشار أدرعي عبر “تويتر” الى أنه “تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث قاموا باعتقال مشتبهًا به وصادروا أربعة مسدسات وعددًا من المخازن بقيمة حوالي 150,000 شيكل”