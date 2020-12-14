قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الادارة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة (إس إس بي) لحيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز أس-400، وفق ما اعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين وقال بومبيو في بيان إن "الاجراءات التي اتخذت اليوم تؤكد بوضوح أن الولايات المتحدة (...) لن ترضى بمبادلات مهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين".