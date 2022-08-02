تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /02.08.2022/

تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

إسبانيا تتراجع عن تسليم دبابات "ليوبارد" في "حالة يرثى لها" إلى أوكرانيا

أوكرانيا تقصف مدرسة أخرى في منطقة بتروفسكي في دونيتسك

الدفاع الروسية: القوات الجوية تقصف فيلقا "أجنبيا" وتوقع 250 من المرتزقة

جمهورية لوغانسك: أوكرانيا تنقل الوثائق من دنيبروبيتروفسك إلى مدنها المجاورة لبولندا

الحرس الوطني الروسي يدمر أكثر من عشرة مشغلين للمسيرات الأوكرانية في لوغانسك

شويغو: قواتنا دمرت 6 راجمات صواريخ HIMARS و33 مدفع M777 في أوكرانيا

مرتزق بإجازة مدفوعة.. زيلينسكي يغير قواعد خدمة الأجانب في القوات الأوكرانية

سلطات زابوروجية: لدينا حقائق تثبت قصف قوات كييف للمحطة الذرية

المخابرات الأوكرانية تكشف عن "ضوء أخضر" من واشنطن قبل استعمال صواريخ "هيمارس" الأمريكية

أوكرانيا تدعو المجتمع الدولي لفرض حظر جوي فوق محطاتها الذرية

زيلينسكي يكلف سلطات أوديسا ببحث إزالة نصب الإمبراطورة الروسية يكاتيرينا الثانية

كييف تنشر مضادات جوية على سطح مسرح في أوديسا

الدفاع الروسية: قوات كييف تلغّم الجسور في دنيبرو بيتروفسك لاتهام الجيش الروسي

الدفاع الروسية: نتخذ التدابير اللازمة لمنع الاستفزازات على طريق أول سفينة حبوب أوكرانية

توقعات بخروج سفينة القمح المصرية المحتجزة في أوكرانيا

الأمم المتحدة تؤكد تلقيها طلب موسكو وكييف للتحقيق في قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكران

دونيتسك تكشف أهداف زيلينسكي من وراء إجلاء سكان المناطق الخاضعة لكييف في الجمهورية

......................................

تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها

وزارة الثقافة الأوكرانية تغير أسماء المواقع الجغرافية المرتبطة بغاغارين وبوشكين

شولتس: نزود أوكرانيا بأسلحة حديثة لم يستلمها الجيش الألماني

روسيا تقدم للأمم المتحدة معطيات عن استخدام أوكرانيا لألغام محظورة دوليا

رئيس بولندا: دعم ميركل لـ "السيل الشمالي-2" عمل عدائي

موسكو ترفض اتهامات واشنطن بجعل محطة زابوروجيه النووية قاعدة عسكرية

دي مايو يقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في "علاقات محتملة" بين أحزاب إيطالية وروسيا

بوتين يشيد بأداء قوات الإنزال الجوي الروسية في أوكرانيا

بوريل: لا نعرف إن كان سيتوفر لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الغاز للشتاء

مدفيديف يشكك في الاقتراح الأمريكي حول نظام جديد للرقابة على الأسلحة

واشنطن ترصد 550 مليون دولار إضافية لتسليح كييف

سيناتور أمريكي يدعو أوروبا لزيادة الإنفاق العسكري عوضا عن توسيع الناتو

ستوكهولم تستدعي السفير الروسي بعد منشور عن مقتل مرتزق سويدي في أوكرانيا

بريطانيا تخفف عقوباتها ضد روسيا في تأمين الطيرانRewan El Sayed