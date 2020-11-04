مظاهرة مناهضة للرئيس ترامب في مدينة نيويورك
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مظاهرة مناهضة للرئيس ترامب في مدينة نيويورك

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العرب اليوم - مظاهرة مناهضة للرئيس ترامب في مدينة نيويورك

دونالد ترامب
امريكا - العرب اليوم

مظاهرة مناهضة للرئيس ترامب في مدينة نيويورك.

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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مظاهرة مناهضة للرئيس ترامب في مدينة نيويورك مظاهرة مناهضة للرئيس ترامب في مدينة نيويورك



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