تحطم طائرة عسكرية أميركية شمالي النرويج

أفادت وسائل إعلام نرويجية، مساء الجمعة، بتحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج وقالت مصادرنا إن الطائرة المحطمة من طراز V-22 Osprey، وقد كانت في مهمة تدريبية بمدينة بودو المطلة على المحيط المتجمد الشمالي، والتي تشهد طقسا سيئا. وأفادت مصادر أمنية نرويجية بأن مصير الركاب الأربعة غير معروف.