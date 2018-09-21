موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا
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موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا

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العرب اليوم - موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو -العرب اليوم

موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا

 

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موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا



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موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا موسكو ترفض مزاعم بشأن مساعدة مؤسس ويكيليكس على الفرار من بريطانيا



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العارضة جيجي حديد ترتدي معطفًا أسود مُميز

ميلانو ـ ريتا مهنا

تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة

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