التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة باتجاه نجران

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، بأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعترض ودمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون صوب نجران وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران ويشهد اليمن صراعًا داميًا منذ 2014 عندما سيطرت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء ثم أغلب شمال البلاد.