غارة جوية على موقع في صنعاء يستخدمه خبراء في الحرس الثوري وحزب الله

أفادت قناة العربية، بأن التحالف العربي بقيادة السعودية قام بشن غارة جوية على موقع في العاصمة اليمنية صنعاء يستخدمه خبراء في الحرس الثوري وحزب الله"، وأكدت حصول انفجارات لمخازن وورش تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية اليمنية بعد غارات للتحالف.