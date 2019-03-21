خفر السواحل الليبي يعلن فقدان 30 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة صبراتة

أعلن خفر السواحل الليبي الخميس فقدان 30 مهاجرا على الأقل إثر غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صبراتة بغرب ليبيا هذا الأسبوع. وقال مسؤولون في وقت سابق إنهم يعتقدون أن عشرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.