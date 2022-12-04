انفجار إطار طائرة تسبب في إغلاق مدرج الإقلاع لمدة ساعتين في مطار بغداد

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي بالعراق، أنه نتيجة انفجار أحد إطارات طائرة شركة الخطوط الجوية العراقية أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة بالمملكة السعودية، قررت إدارة المطار إغلاق مدرج الإقلاع لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان إدارة مطار بغداد الدولي، أن إدارة المطار، قامت بإنزال المسافرين من الطائرة بسلام واعادتهم إلى صالة المسافرين لغرض استكمال الصيانة بالسرعة الممكنة، وتأمين طائرة أخرى لغرض استئناف الرحلة الجوية للمسافرين باتجاه المملكة العربية السعودية".