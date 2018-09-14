بومبيو يتهم روسيا بالسعي لتقويض أثر العقوبات على كوريا الشمالية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، روسيا بالسعي بشكل حثيث لتقويض أثر العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

وقال بومبيو خلال إفادة صحفية في وزارة الخارجية، إن تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ضروري لتحقيق هدف نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.