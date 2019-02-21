البرادعي ينتقد إعدامات مصر وبكري يرد أنت تستحق الإعدام

قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، يوم الخميس، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ونائب رئيس مصر السابق محمد البرادعي يستحق الإعدام.

وأفاد بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" الفضائية، بأن البرادعي هو من يستحق الإعدام، لأنه يشجع الإرهاب ويحرض على مؤسسات الدولة.

وأشار إلى "أن البرادعي يدافع عن الإرهابيين القتلة، ويطالب مصر بوقف عقوبة الإعدام".

وتابع قائلا إن البرادعي ليس رجل دولة حقيقيا، وجاء بأجندة خارجية.

كشف الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري الأسباب الحقيقة التي دفعت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ونائب رئيس مصر السابق محمد البرادعي إلى تقديم استقالته من منصبه، مشيرا إلى أن فض رابعة ليس له علاقة بالاستقالة.