تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /07.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

. فوكس نيوز: بايدن يحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا

أردوغان يوجه رسالة إلى "المستخفين بروسيا" من بلغراد

الهند تؤكد عزمها تعزيز الشراكة مع روسيا في مجال الطاقة

روسيا ترد على قيود الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة

بوتين يرد على تصريح جوزيف بوريل حول "روسيا الفاشية"

نائبة ألمانية من أصول مصرية تدين العقوبات ضد روسيا

الدفاع الروسية: تحرير مدينة كوديما في دونيتسك وتصفية عشرات النازيين في نيكولايف وخاركوف

بوتين في تلميح إلى شولتس: التقط ما شئت من الصور على خلفية التوربين ولكن هات الوثائق!

بوتين: نثق بتقرير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

زاخاروفا: مزيد من العقوبات تعني مزيدا من الأصدقاء الحقيقيين

بوتين يعلق على الاحتجاجات في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

الخارجية الروسية تحذر من تبعات جر سيئول للانخراط في وضع سقف لأسعار النفط الروسي

بوتين: وضع سقف لسعر الغاز خطوة بلا آفاق

من بدأ حرب العراق ومن دمر ليبيا؟.. بوتين يتساءل ويكشف رؤيته للمستقبل

الرئيس الروسي: التضخم في بلادنا آخذ في الانخفاض

بوتين وأردوغان سيبحثان صفقة الغذاء وسط احتفاظ الغرب بالحبوب الأوكرانية على حساب الدول النامية

بوتين: الغرب خدعنا مرة أخرى وسأتحدث مع أردوغان بهذا الشأن

بوتين: روسيا تتعامل بنجاح مع العدوان الاقتصادي الغربي

رئيس أكبر بنك روسي: دور الدولار في الاقتصاد الروسي سينخفض لصالح الروبل واليوان

بوتين: لم نبدأ أي عمليات عسكرية وحاولنا حل الأزمة بشتى الطرق السلمية مرارا وتكرارا

بوتين: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يكون مأساة للبلدان الأشد فقرا

صحيفة: ماسك يؤجل شراء موقع "تويتر" في انتظار خطاب بوتين!

ميانمار تبدأ شراء منتجات النفط الروسي بالروبل

البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"

واشنطن ترفض التوصيات بنزع السلاح من محيط مفاعل زابوروجيه النووي

سلطات زابوروجيه تنفي وفاة قائد بيرديانسك

روسيا: أمن محطة زابوروجيه لن يتحقق بنزع السلاح من محيطها

روسيا تحمي القمح المصري القادم من أوكرانيا

نيبيزيا: لم تحصل روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية

زيلينسكي يدعو تراس لزيارة أوكرانيا والأخيرة تقبل الدعوة

نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: بكين قلقة من استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية

نيبينزيا: روسيا لا تستبعد عدم تمديد صفقة الحبوب

نيبينزيا: روسيا تنتظر تفاصيل بشأن اقتراح إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية

بايدن: الولايات المتحدة وبريطانيا ستحافظان على نهج موحد لدعم أوكرانيا

غوتيريش يدعو موسكو وكييف إلى وقف الأعمال القتالية في منطقة محطة زابوروجيه النووية

مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: نؤيد نزع السلاح في محطة زابوروجيه

رئيس مقاطعة زابوروجيه لـRT: قوات كييف دمرت البنية التحتية الزراعية في المقاطعة

نيبينزيا: دعوة نزع السلاح من محطة زابوروجيه غير جدية

هجوم صاروخي على منجم فحم قرب خيرسون ونشوب حريق كبير

مجلس الأمن الدولي يناقش في اجتماع دوري الوضع في أوكرانيا

بولندا توقع عقودا بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء أسلحة

بوتين يبشر بآفاق جيدة للمحصول في روسيا

القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار

مجلس الأمن الروسي يصف القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه بـ "الإرهاب النووي"

لافروف يطلب نسخة من خطاب لبوريل وصف فيه روسيا بـ"الدولة الفاشية"

مجلس الأمن الروسي: المختبرات البيولوجية الأمريكية تخلق مخاطر وصول فيروسات خطيرة إلى الإرهابيين

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استمرار قصف محطة زابوروجيه قد يؤدي لتسرب إشعاعي

إسبانيا ترسل خامس طائرة بذخيرة مدفعية من العيار الثقيل إلى أوكرانيا

"دي فيلت" الألمانية: لن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم بسبب ألمانيا

موسكو: ردنا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهون بنشر الحلف أسلحة هجومية فيها

بيسكوف: "غازبروم" ستتوجه لمشترين آخرين بعد رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي