سفير المملكة لدى لبنان يستقبل الأمينة التنفيذية لمنظمة الأسكوا

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، اليوم في مقر إقامته باليرزة ، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) رولا دشتي .

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.