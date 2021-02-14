العاهل السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء الإيطالي بتشكيله الحكومة

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى ماريو دراغي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إيطاليا.وأعرب الملك سلمان عن "أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والازدهار لشعب إيطاليا الصديق".من جهته، هنأ الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء الإيطالي الجديد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتشكيل الحكومة.

وأدت الحكومة الإيطالية الجديدة ماريو دراغي أمس السبت قسم الولاء للجمهورية بحضور الرئيس سيرجيو ماتاريلا.وجاء تكليف دراغي بتشكيل الحكومة الجديدة في الـ3 من فبراير الجاري، على خلفية انهيار الائتلاف الحاكم وفشل القوى السياسية في تشكيل أغلبية جديدة.