أمريكا تقلص عدد قواتها العسكرية في العراق

أكد مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، أن بلاده قد تخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتخفيض عدد القوات الأمريكية خارج البلاد وقال مسئول أمريكي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "رويترز" إن أمريكا ستخفض تواجدها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة ويقول مسؤولون في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول تنظيم "داعش" بمفردها وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الحالي، أكد الرئيس ترامب وعده بسحب القوات الأمريكية من العراق.