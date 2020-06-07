ترامب يُصدر أوامر بسحب عناصر الحرس الوطني من العاصمة بعد تراجع وتيرة التظاهرات

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أوامره بسحب عناصر الحرس الوطني من العاصمة واشنطن وذلك بعد تراجع وتيرة التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية. وقال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر "لقد أمرت حرسنا الوطني للبدء بعملية الانسحاب من العاصمة واشنطن، وذلك بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة الكاملة". وأضاف الرئيس الأمريكي " يمكنهم العودة بسرعة إذا لزم الأمر".