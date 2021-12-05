الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني، اليوم الأحد، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران).وقال مصدر عسكري إن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش اليمني، رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة كانت تحلق فوق أجواء المنطقة الإدارية للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة، مضيفًا أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية.