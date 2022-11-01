مجموعات كبيرة من المستوطنين تهاجم حي الشيخ جراح في القدس

أفادت مراسلتنا في فلسطين أن مجموعات كبيرة من المستوطنين هاجمت حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وهاجم المستوطنون مركبات الأهالي، حيث تصدى لهم الأهالي ما أدى لاندلاع مواجهات داخل الحي.

يتبع..