طيران التحالف يستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة
آخر تحديث GMT14:39:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

طيران التحالف يستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة

العرب اليوم -

العرب اليوم - طيران التحالف يستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة

طيران التحالف
صنعاء - العرب اليوم

شن طيران التحالف، الجمعة، 4 غارات استهدفت تجمعات ومركبات عسكرية لمليشيا الحوثي شمال مركز مديرية عبس بمحافظة حجة. وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تجمعات حوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير 4 مركبات عسكرية. وكانت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة قد نفذت عملية نهاية الأسبوع قبل الماضي، حررت خلالها أجزاء واسعة شمال مديرية عبس، وصولاً إلى تخوم مزارع الجر غرب مركز مديرية عبس كبرى مدن محافظة حجة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طيران التحالف يستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة طيران التحالف يستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة



أخبار ذات صلة

GMT 23:13 2019 السبت ,06 إبريل / نيسان

انفجار ضخم وحريق في مبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس
العرب اليوم - انفجار ضخم وحريق في مبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس

GMT 23:08 2019 السبت ,06 إبريل / نيسان

الرئيس السنغالي يكلّف محمد بون بتشكيل حكومة جديدة
العرب اليوم - الرئيس السنغالي يكلّف محمد بون بتشكيل حكومة جديدة

GMT 23:01 2019 السبت ,06 إبريل / نيسان

ترودو يحذر "دولا مثل روسيا" من التدخل في الانتخابات البرلمانية الكندية
العرب اليوم - ترودو يحذر "دولا مثل روسيا" من التدخل في الانتخابات البرلمانية الكندية

GMT 22:56 2019 السبت ,06 إبريل / نيسان

مسؤولون أميركيون يؤكدون أن واشنطن ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
العرب اليوم - مسؤولون أميركيون يؤكدون أن واشنطن ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

GMT 20:37 2019 الجمعة ,05 إبريل / نيسان

وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية ينفي سيطرة قوات حفتر على مطار طرابلس
العرب اليوم - وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية ينفي سيطرة قوات حفتر على مطار طرابلس

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طيران التحالف يستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة طيران التحالف يستهدف تجمعات وآليات حوثية في حجة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت زوْجًا مِن الأحذية العالية وثوبًا أسودَ قصيرًا

كيم كارداشيان أنيقة خلال صور جديدة لها عبر "إنستغرام"

واشنطن ـ رولا عيسى

شاركت العارضة ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، صورتين لها عبر "إنستغرام" الجمعة، وظهرت الجميلة البالغة من العمر 38 عاما، في الصور وهي تجلس على متن طائرة خاصة، وترتدي زوجا من الأحذية العالية وثوبا أسود قصيرا ذا طراز صيني مع أكمام قصيرة وفتحة صدر تاركة شعرها الأسود منسدلا على كتفيها. تأتي هذه المشاركة بعد أن أعلنت الممثلة أنها تبحث عن أسماء أرمينية لطفلها الرابع الذي سيولد من أم بديلة، وفي تصريح حصري خلال برنامج "جيمي كيميل لايف" قالت كيم إنها وزوجها مغني الراب كاني ويست ما زالا يفكران في الأسماء المحتملة للطفل الصغير لكنها قالت إنها تضع اسم "روب" في الاعتبار تيمنا بشقيقها روب كارداشيان. وصرحت كارداشيان لقناة "إي" الفضائية الأميركية، بأنها تخطط لإقامة حفل استقبال لطفلها، يهدف في المقام الأول لاسترخائها...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:05 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

سيندي كروفورد أنيقة خلال الافتتاح الكبير لنادي لاس فيغاس الليلي
العرب اليوم - سيندي كروفورد أنيقة خلال الافتتاح الكبير لنادي لاس فيغاس الليلي

GMT 03:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

قصص مثيرة وراء الجزر التي تحمل أسماءً غريبة وحزينة وعجيبة
العرب اليوم - قصص مثيرة وراء الجزر التي تحمل أسماءً غريبة وحزينة وعجيبة

GMT 05:54 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

ستيفاني ديفيس تشارك صورًا لمنزلها التي تتقاسمة مع حبيبها
العرب اليوم - ستيفاني ديفيس تشارك صورًا لمنزلها التي تتقاسمة مع حبيبها

GMT 07:10 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

تيريزا ماي تكشف عن وجود خياريْن بشأن مغادرة أو إلغاء "بريكست"
العرب اليوم - تيريزا ماي تكشف عن وجود خياريْن بشأن مغادرة أو إلغاء "بريكست"

GMT 02:56 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

صحيفة أميركية تتهم مذيع "دويتشه فيله" بالإساءة إلى اللاجئين السوريين
العرب اليوم - صحيفة أميركية تتهم مذيع "دويتشه فيله" بالإساءة إلى اللاجئين السوريين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:06 2019 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

"إنستغرام" يطلق خدمة جديدة تجعل التسوق أكثر سهولة
العرب اليوم - "إنستغرام" يطلق خدمة جديدة تجعل التسوق أكثر سهولة

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 17:26 2016 الأحد ,06 آذار/ مارس

أعراض تقلصات الرحم في الشهر الرابع
العرب اليوم - أعراض تقلصات الرحم في الشهر الرابع

GMT 02:58 2019 الثلاثاء ,12 آذار/ مارس

إليك أرخص الوجهات السياحية في أوروبا
العرب اليوم - إليك أرخص الوجهات السياحية في أوروبا

GMT 11:39 2019 الإثنين ,18 شباط / فبراير

"فلكية جدة" تُعلن عن ظاهرة جديدة في سماء المنطقة العربية الإثنين
العرب اليوم - "فلكية جدة" تُعلن عن ظاهرة جديدة في سماء المنطقة العربية الإثنين

GMT 02:17 2014 الجمعة ,09 أيار / مايو

امرأة برج الثور ذكيّة تتحمل المسؤوليّة واسعة الاطّلاع
العرب اليوم - امرأة برج الثور ذكيّة تتحمل المسؤوليّة واسعة الاطّلاع

GMT 00:27 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

السيدة أسماء الأسد تزور راهبات في دمشق
العرب اليوم - السيدة أسماء الأسد تزور راهبات في دمشق

GMT 02:48 2015 الأحد ,07 حزيران / يونيو

انتشار تجارة المعادن الذهبية في أيرلندا خلال العصر البرونزي
العرب اليوم - انتشار تجارة المعادن الذهبية في أيرلندا خلال العصر البرونزي

GMT 23:28 2016 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

ضفيرة السنبلة أناقة تُميّز اطلالة المرأة
العرب اليوم - ضفيرة السنبلة أناقة تُميّز اطلالة المرأة

GMT 13:09 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

رحمة حسن تنشر كواليس آخر يوم تصوير من مسلسل "سابع جار"
العرب اليوم - رحمة حسن تنشر كواليس آخر يوم تصوير من مسلسل "سابع جار"

GMT 03:57 2015 الجمعة ,25 أيلول / سبتمبر

اكتشاف بقايا سحلية عملاقة قاتلة عاشت في العصر الجليدي الأخير
العرب اليوم - اكتشاف بقايا سحلية عملاقة قاتلة عاشت في العصر الجليدي الأخير

GMT 18:39 2012 الجمعة ,21 كانون الأول / ديسمبر

دراسة أميركية تؤكد أن الحرمان العاطفي عند الأطفال يهدد بسكتات دماغية
العرب اليوم - دراسة أميركية تؤكد أن الحرمان العاطفي عند الأطفال يهدد بسكتات دماغية

GMT 20:17 2016 الجمعة ,22 إبريل / نيسان

الراقصة صافيناز مثيرة بـ"المايوه" من شرم الشيخ
العرب اليوم - الراقصة صافيناز مثيرة بـ"المايوه" من شرم الشيخ

GMT 09:03 2018 الخميس ,19 تموز / يوليو

النجم محمد صلاح ينشر صورة جديدة على شواطئ جزر المالديف
العرب اليوم - النجم محمد صلاح ينشر صورة جديدة على شواطئ جزر المالديف
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab