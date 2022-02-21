سماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا
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سماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا

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سماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا
كييف - العرب اليوم

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.وكانت أعلنت جمهورية دونتسك، المعلنة من جانب واحد، أمس الاحد، عن قصف قوات الجيش الأوكراني لأحدي المدن التابعة لها بـ 10 قذائف هاون والأسلحة الثقيلة.

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سماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا سماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا



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