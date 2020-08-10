الرئيس ترامب يقطع مؤتمرًا صحفيًا بعد إطلاق نار

قطع الرئيس الأميركي مؤتمرا صحفيا يعقده في البيت الأبيض وخرج من القاعة بعد إطلاق نار على شخص خارج أسوار مكتبه.

ودنا رجل حراسة من الرئيس الأميركي وأخبره بالحادث ، فخرج الرئيس من القاعة مع بقاء الصحافيين، ومن ثم عاد ليكمل المؤتمر الصحفي.