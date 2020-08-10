الرئيس ترامب يقطع مؤتمرًا صحفيًا بعد إطلاق نار
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الرئيس ترامب يقطع مؤتمرًا صحفيًا بعد إطلاق نار

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العرب اليوم - الرئيس ترامب يقطع مؤتمرًا صحفيًا بعد إطلاق نار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

قطع الرئيس الأميركي مؤتمرا صحفيا يعقده في البيت الأبيض وخرج من القاعة بعد إطلاق نار على شخص خارج أسوار مكتبه.

ودنا رجل حراسة من الرئيس الأميركي وأخبره بالحادث ، فخرج الرئيس من القاعة مع بقاء الصحافيين، ومن ثم عاد ليكمل المؤتمر الصحفي.

 

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الرئيس ترامب يقطع مؤتمرًا صحفيًا بعد إطلاق نار الرئيس ترامب يقطع مؤتمرًا صحفيًا بعد إطلاق نار



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