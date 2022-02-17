دوي انفجار عنيف في صنعاء إثر غارة لقوات التحالف العربي

أفاد مراسلنا في اليمن بسماع دوي انفجار عنيف بالعاصمة صنعاء، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية وكان التحالف العربي قد أعلن بوقت سابق من يوم الخميس تنفيذه 15 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضح أن الغارات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.